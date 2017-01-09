В Москве перестали выдавать визы в США из-за отсутствия воды в консульстве

Консульский отдел посольства США в Москве приостановил выдачу виз из-за проблем с водоснабжением.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Консульский отдел посольства США в Москве из-за проблем с водоснабжением в здании не будет предоставлять визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления. Отдел американских граждан будет рассматривать экстренные запросы », - говорится в сообщении дипломатического учреждения.

В чем заключаются проблемы с водоснабжением и с чем они связаны, не уточняется.

Для срочных визовых запросов ведомство просит писать на электронную почту.