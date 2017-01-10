«Просим помочь хвостикам утеплиться»: николаевское КП «Центр защиты животных» нуждается в ветоши

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Собаки, которые находятся на КП «Центр защиты животных» из-за морозов нуждаются в ветоши. 

Об этом сообщается на официальной странице предприятия в сети Facebook.

«В связи с погодными условиями усиленно утепляли будки ветошью. Сейчас наши запасы на нуле. Сушить мокрое нам негде! Очень просим помочь хвостикам утеплиться! Любая ветошь нам будет на вес золота!», - сообщили в КП.

Все неравнодушные могут передать ветошь по следующим адресам: улица Коминтерна, 36 (пункт стерилизации и передержки бездомных животных), либо на Образцова,1/2 (администрация КП).

Александра Вязникова

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русскийобщество