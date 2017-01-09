Лукашенко установил для граждан 80 стран «безвиз» на 5 суток

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым устанавливается безвизовый порядок въезда и выезда для граждан 80 государств на срок не более 5 суток.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы Беларуси. Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Действие документа распространяется на 39 стран Европы, включая весь ЕС, а также Бразилии, Индонезии, США, Японию и другие страны. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Документ не будет распространяться на иностранцев, которые осуществляют официальные поездки - дипломатические, служебные, специальные и другие приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

"Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или другой заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях - эквивалент не менее двух базовых величин), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, который действует в Беларуси", - говорится в сообщении.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из аэропорта "Минск" в течение 5 дней с даты въезда.

"Безвиз" не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из РФ, а также намерены осуществить вылет в аэропорты РФ.