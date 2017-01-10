Николаевцы «перенесли» с рельс внедорожник, который заблокировал движение трамваев

В понедельник, 9 января, около семи часов вечера на пересечении улиц Соборная и Потемкинская пассажиры трамвая оттолкали с рельс внедорожник, который заблокировал движение электротранспорта.

Об этом сообщает корреспондент “Преступности.НЕТ”, который стал свидетелем происходящего.

Так, трамвай с пассажирами двигался по своему маршруту по улице Потемкинской в сторону улицы Садовой, но его путь преградил внедорожник, припаркованный на рельсах. Ехавшие в трамвае пассажиры совместно с проходящими мимо людьми сместили автомобиль с проезжей части и освободили дорогу для трамваев, из которых уже стала собираться пробка.

Спустя несколько минут, еще один трамвай, который следовал в противоположную сторону, остановился для того, чтобы определить сможет ли он разминуться с припаркованным рядом с рельсами автомобилем.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве водитель неправильно припарковал свой «Mercedes» и перекрыл дорогу трамваю