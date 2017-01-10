Мэр Сенкевич остался доволен работой коммунальщиков по ликвидации последствий непогоды

Александр Сенкевич Николаевский городской голова Александр Сенкевич оценил работу городских коммунальных служб по ликвидации последствий стихии на «4+».

Об этом он сообщил во вторник, 10 января, в ходе аппаратного совещания в мэрии, передает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

- Я доволен работой всех коммунальных служб, глав администраций районов, даже те руководители, которые находились на больничном, в телефонном режиме контролировали ситуацию. Считаю, что в дальнейшем нам необходимо покупать универсальную технику, которую можно задействовать и летом, и зимой. Хорошо себя показали в работе большие тракторы, приобретенные городом в 2016 году. Будем их дополнять навесным оборудованием, чтобы они были многофункциональными, - подчеркнул городской голова.

- Кроме того, городу не хватает техники для уборки. Маршруты уже откатаны, мы их в текущем году еще подкорректируем. Хочу поблагодарить всех за работу по ликвидации последствий снегопада, - добавил Сенкевич.

В мэрии отметили, что работа по уборке снега будет продолжаться. Директор Департамента ЖКХ Андрей Палько сообщил, что большие сугробы, которые нагребли при очистке дорог, планируют вывозить.

- Таковы, например, на улицах Пушкинская и Московская. Также мы попросили полицию, чтобы они сообщали о проблемных местах, где снежные заносы мешают обзору водителей, - отметил Палько.

Также, о проделанной работе отчитались все главы районов отчитались, отметив, что среди слабых мест – очистка тротуаров и внутриквартальных проездов, поскольку техники для этого не хватает.

Напомним, утром 6 января в Николаеве произошло ожидаемое резкое ухудшение погоды: начался снегопад и поднялся сильный ветер. В последующие дни и в Николаеве, и в области продолжалась работа по ликвидации последствий непогоды.