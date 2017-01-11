Николаевские спасатели напомнили рыбакам и горожанам об опасностях пребывания на замерзших водоемах

Во вторник, 10 января, с целью предупреждения травмирования и гибели людей на водных объектах спасатели Николаевщины вышли на городской пляж «Стрелка» и провели с рыбаками, а также всеми посетителями заледеневшей реки информационно-просветительское мероприятие.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«В рамках встречи сотрудники ГСЧС рассказывали всем, с кем имели возможность пообщаться, об опасностях зимнего периода, в том числе обледенелых водных объектов, дали рекомендации о порядке действий в случае возникновения угрозы или падения под лед», – говорится в сообщении.

Одним из элементов профилактического мероприятия стала демонстрация спасения людей на льду с помощью катера на воздушной подушке «Торнадо Ховеркрофт». Спасатели рассказали об основных характеристиках данной техники и продемонстрировали ее в действии.

– Данная техника уже зарекомендовала себя как надежный помощник и действенная техника в деле спасения людей на водных объектах. Большая скорость, вездеходность и другие характеристики плавсредства позволяют использовать его почти в любых погодных условиях, быстро добираться до места происшествия, – рассказывали спасатели.

Всего в течение мероприятия было охвачено около 20 человек, которые получили много полезной и интересной информации. А на память о встрече сотрудники Службы спасения подарили всем посетителям зимней реки информационно-просветительские листовки, буклеты.