Николаевские спасатели напомнили рыбакам и горожанам об опасностях пребывания на замерзших водоемах

Во вторник, 10 января, с целью предупреждения травмирования и гибели людей на водных объектах спасатели Николаевщины вышли на городской пляж «Стрелка» и провели с рыбаками, а также всеми посетителями заледеневшей реки информационно-просветительское мероприятие.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
«В рамках встречи сотрудники ГСЧС рассказывали всем, с кем имели возможность пообщаться, об опасностях зимнего периода, в том числе обледенелых водных объектов, дали рекомендации о порядке действий в случае возникновения угрозы или падения под лед», – говорится в сообщении.
Одним из элементов профилактического мероприятия стала демонстрация спасения людей на льду с помощью катера на воздушной подушке «Торнадо Ховеркрофт». Спасатели рассказали об основных характеристиках данной техники и продемонстрировали ее в действии.
– Данная техника уже зарекомендовала себя как надежный помощник и действенная техника в деле спасения людей на водных объектах. Большая скорость, вездеходность и другие характеристики плавсредства позволяют использовать его почти в любых погодных условиях, быстро добираться до места происшествия, – рассказывали спасатели.
Всего в течение мероприятия было охвачено около 20 человек, которые получили много полезной и интересной информации. А на память о встрече сотрудники Службы спасения подарили всем посетителям зимней реки информационно-просветительские листовки, буклеты.
«Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области обращается ко всем гражданам! Помните, что лед очень опасный. Не важно, какая температура воздуха во дворе и как долго на улице царит морозная погода. Лед может быть поврежденным, замерзнуть неравномерно (у берега более толстый и тонкий на середине водоема) и другие. Кроме того, если вы все же идете на лед, не забывайте об основных правилах безопасности. НЕ собирайтесь большой группой людей на одной части ледового покрытия, не бегайте по льду, не проверяйте его на прочность, подпрыгивая на одном месте. Берегите себя и своих близких! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения «101», - резюмировали спасатели.