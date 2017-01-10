За 2016 год в зоне АТО покончили с собой 68 военнослужащих

Министерство обороны Украины сообщило, что с 1 января по 23 декабря 2016 года боевые потери украинских военных составили 211 человек, тогда как небоевые потери превысили их, составив 256 человек.

Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос журналиста Украинской правды Алексея Братущака, фото которого он опубликовал на своей странице в Facebook.

По данным Минобороны, наиболее распространенной причиной небоевых потерь україниських военных является самоубийство. Таких случаев зафиксировано 63.

На втором месте среди небоевых потерь - смерть вследствие болезней - 58 случаев.

Кроме того, 39 военных погибли вследствие неосторожного обращения с оружием, убили 30 военных, 29 погибли в результате несчастных случаев, 18 - в дорожно-транспортных происшествиях, десять - вследствие отравления, в том числе алкогольного и наркотического, и четверо - в результате нарушения мер безопасности.

Пятеро военных из 256 погибли по другим причинам, которые не указываются.

Ранее, 10 июня, военный прокурор Анатолий Матиос рассказал о небоевых потерях украинской армии (без других силовых структур), которые по состоянию на лето составляли 1294 военнослужащих. Среди причин небоевых потерь: заболевания, ДТП, отравления (в том числе алкоголем), несчастные случаи, самоубийства и умышленные убийства.