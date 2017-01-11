В Николаев на открытие зала фехтования в парке «Победа» едет Порошенко, - источник

В четверг, 12 января, с визитом в Николаев планирует пребыть Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из достоверного источника в Николаевской облгосадминистрации.

Вместе с тем, официально данную информацию пока не подтверждают и не опровергают.

Предварительно планируется, что Порошенко будет присутствовать на открытии нового зала фехтования, расположенного в Николаеве на территории спортивного городка в парке «Победа».

Как сообщалось ранее, губернатор Николаевщины Савченко заявлял, что строительство зала фехтования будет закончено еще в ноябре прошлого года

А Петр Порошенко был в Николаеве летом 2016-го года, сразу после громкого коррупционного скандала, связанного с задержанием героя Украины, экс-вице-губернатора Николая Романчука на вымогательстве взятки.