Испытательный срок истек: глава Николаевской ОГА Савченко остается на должности

Председатель Николаевской обладминистрации Алексей Савченко прошел испытательный срок, пишет «Левый берег».

Как сообщила руководитель главного департамента региональной и кадровой политики Администрации Президента Наталия Анненкова, после завершения трехмесячного испытательного срока Савченко не был уволен с должности и считается прошедшим испытание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Савченко был назначен на должность главы Николаевской ОГА Указом президента 6 октября 2016-го года с испытательным сроком в три месяца. Срок истек 6-го января 2017-го года.

Среди данных при назначении обещаний Савченко – борьба с коррупцией в области, создание движения обороны Николаевщины и совета общественников.