В Одессе Порошенко представит нового губернатора и проведет совещание с главами ОГА южных областей

Петр Порошенко В четверг, 12 января, Президент Украины Петр Порошенко намерен посетить Одессу, чтобы представить нового председателя Одесской облгосаминистрации, передает Украинская Служба Информации со ссылкой на источники в администрации президента.

Как сообщалось ранее, в этот же день планируется визит Порошенко в Николаев.

По имеющейся информации, в Николаев президент собирается заехать сразу после окончания мероприятий в Одессе.

Как написал у себя на странице в социальной сети Facebook глава ОО «Центр аналитических исследований», николаевец Андрей Сенченко, кроме представления нового губернатора в Одессе состоится совещание с главами ОГА южных областей Украины. И от того, насколько затянутся эти мероприятия, будет зависеть график визита Порошенко в Николаев.

«Пока что рассматривается три локации, которые может посетить Петр Порошенко в Николаеве… Глава Николаевской областной администрации Алексей Савченко подтверждает, что завтра в первой половине дня отправится в Одессу для участия в совещании под председательством Петра Порошенко и надеется, что запланированные одесские совещания с участием Гаранта Конституции не затянутся, и будет уговаривать Петра Порошенко принять участие во всех мероприятиях предложенных Николаевской ОГА», - написал Сенченко.

Напомним, конкурс на должность председателя Одесской облгосадминистрации выиграл 41-летний Максим Степанов. А 2008-2010 годы он занимал должность первого вице-губернатора при Николае Сердюке. До последнего же времени возглавлял полиграфическое госпредприятие, занимающееся выпуском избирательных бюллетеней.