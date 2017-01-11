Я не собираюсь содержать безработных, - Гройсман заявил о намерении реформировать службу занятости

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за то, чтобы государство переориентировалось с выплаты помощи безработным на создание новых рабочих мест.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров после доклада министра социальной политики Андрея Ревы.

"Изменение системы занятости очень важно сегодня для нашей страны. Я думаю, что очень скоро мы должны завершить работу над формированием подходов – я думаю, что уже многое сделано, – и перейти к практическим изменениям в этой сфере", – сказал Гройсман

"И отдельно хочу сказать о Службе занятости. Я не собираюсь содержать Службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Я собираюсь дать людям нормальную работу и нормальную заработную плату", – заявил он.

"Изменение этой философии должно быть в повестке дня тех, кто сегодня занимается Службой занятости. Я просил бы, чтобы Вы (Рева – ред.) донесли это до руководства службы занятости. Нет – разгоню. И приведем тех людей, кто сможет нормально ситуацию там наладить", – сказал премьер.

Он выступает за трудоустройства граждан, а не содержание безработных.

"Мне эти басни статистические не нужны – я уже заслушивал их не раз. Я считаю, что надо изменить модель финансирования: с модели финансирования службы на модель поддержки создания рабочих мест", – сказал Гройсман.

"Я думаю, что наши идеи, которые мы в ближайшее время презентуем, будут достаточно эффективными. И здесь важно, чтобы мы двигались очень быстро", – добавил он.

Напомним, 6 декабря Рада проголосовала за повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен в месяц.