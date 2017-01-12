Фотограф показал впечатляющие снимки порогов Южного Буга на Николаевщине

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Фотограф из города Первомайска Александр Игнатьев показал магию порогов на Южном Буге.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

«Работы фотохудожника посвящены Южному Бугу, который вдохновляет и очаровывает в любое время года. Село Мигея и расположенный в округе Национальный природный парк «Бугский Гард» всегда были туристической Меккой в Николаевской области. А с недавних пор эти места привлекают путешественников со всей Украины и ближнего зарубежья», - отмечает издание.

Напомним, ранее  сообщалось, что пороги Южного Буга под Южноукраинском находятся под угрозой затопления.

Вадим Богданов

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русскийобщество