Фотограф показал впечатляющие снимки порогов Южного Буга на Николаевщине

Фотограф из города Первомайска Александр Игнатьев показал магию порогов на Южном Буге.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

«Работы фотохудожника посвящены Южному Бугу, который вдохновляет и очаровывает в любое время года. Село Мигея и расположенный в округе Национальный природный парк «Бугский Гард» всегда были туристической Меккой в Николаевской области. А с недавних пор эти места привлекают путешественников со всей Украины и ближнего зарубежья», - отмечает издание.