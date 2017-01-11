Снег для радости не помеха: как зимуют обитатели Николаевского зоопарка

Обитатели Николаевского зоопарка не испугались, а наоборот обрадовались снежной зиме.
Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».
«Бытует мнение, что в зимнее снежное время жизнь в зоопарке замирает, абсолютно прекращает свою деятельность, а милые зверюшки то и дело прячутся по своим теплым норкам и клеткам. Но в Николаевском зоопарке это не так. В снежную погоду белые мишки, снежные барсы и тигры вовсе не боятся зимней стужи и снегопада. Они с удовольствием выходят порадовать редких посетителей, наслаждаясь белым покрывалом и игрой в снежки», - пишет издание.
Напомним, что ранее администрация Николаевского зоопарка просила жителей города не выбрасывать елки и сосны по окончании новогодних праздников. Вместо утилизации николаевцам уместнее привезти их прямо в зоопарк – животные будут за это только благодарны.