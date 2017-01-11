Снег для радости не помеха: как зимуют обитатели Николаевского зоопарка

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Обитатели Николаевского зоопарка не испугались, а наоборот обрадовались снежной зиме.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife». 

«Бытует мнение, что в зимнее снежное время жизнь в зоопарке замирает, абсолютно прекращает свою деятельность, а милые зверюшки то и дело прячутся по своим теплым норкам и клеткам. Но в Николаевском зоопарке это не так. В снежную погоду белые мишки, снежные барсы и тигры вовсе не боятся зимней стужи и снегопада. Они с удовольствием выходят порадовать редких посетителей, наслаждаясь белым покрывалом и игрой в снежки», - пишет издание.

Напомним, что ранее администрация Николаевского зоопарка просила жителей города не выбрасывать елки и сосны по окончании новогодних праздников. Вместо утилизации николаевцам уместнее привезти их прямо в зоопарк – животные будут за это только благодарны.

Вадим Богданов

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русскийобщество