Снег для радости не помеха: как зимуют обитатели Николаевского зоопарка

Обитатели Николаевского зоопарка не испугались, а наоборот обрадовались снежной зиме.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

«Бытует мнение, что в зимнее снежное время жизнь в зоопарке замирает, абсолютно прекращает свою деятельность, а милые зверюшки то и дело прячутся по своим теплым норкам и клеткам. Но в Николаевском зоопарке это не так. В снежную погоду белые мишки, снежные барсы и тигры вовсе не боятся зимней стужи и снегопада. Они с удовольствием выходят порадовать редких посетителей, наслаждаясь белым покрывалом и игрой в снежки», - пишет издание.