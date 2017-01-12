Ремонт, ремонт, как много в этом слове…

Здравствуйте друзья. Сегодня наконец-то получил ответ на запрос. По актам выполненных работ по капитальным ремонтам трёх объектов областного подчинения. Стоит сказать, что в решении сессии от 25 декабря 2015 года про выделение денег на ремонты значится только объект, на котором Я лично имею честь работать, а именно музей Верещагина. Остальные два, ФОК по улице Лазурной 18 в и ШВСМ по улице Спортивной 17, по документам про ремонт упоминается только в программе развития спорта. А по решению сессии и от 25 декабря 2015 гола и последующих сессий 2016 года, везде деньги выделены на проведения учебно-тренировочной работы в случае с Намывским ФОК и подготовка спортсменов высшей категории как в случае ШВСМ.

Достаточно интересные данные есть в актах выполненных работ, а так же в самом сопроводительном письме. Хочется поблагодарить сотрудников УКС Николаевской ОГА за оперативно предоставленную информацию, теперь наши специалисты разложат на молекулы, а точнее на составляющие цифры и мы все уверен, увидим много интересного.

Уже сейчас на вскидку можно сказать, что передовиком в освоении денег по общей сумме оказался Антарес –Бут который выполняет ремонт на музее Верещагина, вот только, что там такого они натворили на 1 миллион 705 тысяч гривен, подробно изучим. Тем более, что Владимир Александрович со своим коллективом оказался большим придумщиком и постоянно навязывал нам много « интересного», а самое главное пытался внедрить «новшества» через подключение административного ресурса, что не очень мудро с его стороны. И не дало ожидаемого для подрядчика эффекта, а скорее наоборот.

Вторым по общей сумме «освоенных денег» можно смело назвать связку «крепкого хозяйственника» Владимира Васильевича Титаренко и подрядной организации Промстан. Судя по нашей информации, это не первый совместный проект данного тандема, что покажет аналитика цифр, посмотрим. Хотя опять же повторюсь деньги с учебно-тренировочной работы…

И замыкает тройку счастливцев, мой « дорогой» отставник многофункциональный директор ШВСМ Николай Семёнович Суслов и неизменный подрядчик данного объекта, достаточно авторитетная организация СМУ -8. Так - же по документам видно, что плотно работают, практически с основания ШВСМ, а именно с 2010 года, если не ошибаюсь. Что-то в этот раз из выделенной суммы на подготовку спортсменов высших категорий, они на капитальном ремонте успели « освоить» меньше половины.

Всё выше изложенное, уверен, должно заинтересовать не только спортивную общественность, а и соответствующие структуры в которые обязательно будут направлены заявления и обращения в законности проведения ремонтных работ, по спортивным объекта, а так же о тонкостях и нюансах проведения ремонтно-реставрационных работ по музею. По музею, хоть деньги по целевому направлению проходят в решении сессии, хотя и здесь не обошлось без сюрпризов, про переходящий в 2017 год ремонт.

Ну то ладно, будем видеть по ситуации. 2017 год обещает быть богатым на яркие события и громкие дела и это не может не радовать… А пока сопроводительное письмо предоставляем вашему вниманию.