В феврале в Украине ожидается вторая волна гриппа, - Минздрав

Следующая волна гриппа в Украине ожидается с февраля.

Об этом сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская в эфире «112 Украина».

Распространению заболеваемости может способствовать завершения зимних праздничных каникул, отметила Дыхановская.

«Дети пришли в школу, сейчас может возникнуть интенсивный обмен вирусами и, вполне возможно, будет вторая волна», — рассказала представитель Минздрава.

За первую неделю 2017 года в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа, сообщила Дыхановская.

«За период 2-8 января госпитализирован более 12 тыс человек, из них больше половины — дети в возрасте до 17 лет. За это время зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: по одному — в Черкасской и Донецкой областях, по два случая в Запорожской и Львовской», — рассказала она.

При этом, уже на первой неделе наблюдается закономерная тенденция к уменьшению заболеваемости, а показатель заболеваемости населения Украины гриппом и ОРВИ на 32,2% меньше прошлой неделе. Согласно сообщению, самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской, наименьший — в Луганской областях. На отчетной неделе темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 23,7% и 38,4% соответственно.

В 13 областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.

Напомним, на Николаевщине в одной из воинских частей солдаты массово заболели гриппом