На Буковине СБУ задержала на взятке руководителя отделения пограничной службы

Руководителя одного из отделений пограничной службы Черновицкого пограничного отряда задержали на взятке Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Вымогатель требовал от буковинца одну тысячу евро за содействие в незаконной переправке сигарет через государственную границу вне пунктов пропуска. Правоохранители задержали взяточника во время получения неправомерной выгоды на автозаправочной станции в одном из райцентров Черновицкой области.

Во время обысков в служебном кабинете пограничника оперативники спецслужбы также изъяли 38 неучтенных патронов к огнестрельному оружию различного калибра. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов вымогательства взяток пограничником

Напомним, в Киеве полицейский погорел на взятке в 3,5 тысячи долларов.