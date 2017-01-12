Николаев готовится к визиту Порошенко: около ОГА чистят снег и дежурит полиция

В четверг, 12 января, город Николаев с рабочим визитом посетит Президент Украины Петр Порошенко – за несколько часов до его визита территорию около здания ОГА коммунальные службы чистят от снега, и уже патрулируют полицейские.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, Петр Порошенко примет участие в двух мероприятиях – открытии зала фехтования и вручении ордеров на квартиры для участников АТО.

Первым делом, Петр Порошенко посетит открытие фехтовального зала. Мероприятие было запланировано на 15:30, однако по имеющейся у редакции «Преступности.НЕТ», визит Президента затягивается как минимум на час.

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15:43 В новом зале для фехтования, расположенного на территории спортивного городка в парке «Победа», уже собираются спортсмены и журналисты, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На входе на территорию спортгородка стоят сотрудники управления госохраны, которые пускают всех по спискам.

На фото справа: ректор Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского Валерий Будак

В самом здании школы все проходят через рамки металлодетекторов.

15:36 У здания Николаевской ОГА, а также на Соборной площади уже дежурят сотрудники патрульной полиции, полиции, СБУ и военной службы правопорядка.

15:00 Коммунальные службы проводят очистку снега около мемориала Героям-Ольшанцам у здания Николаевской ОГА.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Фотографии уборки снега опубликовалан а своей странице в Facebook и журналист интернет-издания «НикВести» Екатерина Булаш.

«Вот что значит президент едет! Снег вывозится, каша сгребается, дорожки чистятся)) Адмиральская просто гудит! Даже самолёты над ОГА в небе кружат)», - написала она.

В свою очередь пресс-секретарь Николаевской областной парторганизации БПП Алевтина Добровольская опубликовала видео уборки снега.