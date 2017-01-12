Ректор Клименко, проститутки и немного рыночной экономики

Честно говоря, удивляться заявлениям политиков, депутатов и представителей иных «профессий», связанных с властными полномочиями, я перестал уже давно. Особенно, если это выпады в сторону СМИ. Однако для меня стало настоящим открытием недавнее заявление ректора Черноморского национального университета имени Петра Могилы Леонида Клименко в сторону возглавляемого мною издания «Преступности.НЕТ» и в сторону моих коллег, которые вместе со мной заканчивали факультет политических наук вышеупомянутого вуза.

Сначала немного предыстории.

Все началось с публикации в одном из пабликов соцсети ВКонтакте фотографий, на котором запечатлено состояние университетского общежития в Лесках. Понятное дело, состояние как бы намекало, что пора делать ремонт. Далее одно из николаевских интернет-СМИ на основании этих фото сделало новость. В итоге «на ковре» у Леонида Клименко оказались трое студентов, имеющих к этим фото отношение. По «случайному совпадению», это были студенты-политологи :)

При этом важно отметить, что один из них на тот момент являлся заместителем главы студенческой коллегии. Как можно догадаться, теперь он уже не член этого органа студенческого самоуправления.

В ходе общения с этими студентами Леонид Клименко не обошел своим вниманием и издание «Преступности.НЕТ», так как часть журналистов этого издания заканчивали факультет политических наук по специальности «Политология», в том числе, и я. Ректора ЧНУ задело, что мы не захотели публиковать релизы университета бесплатно, а взамен предложили 50% скидку.

Теперь по сути.

На моей странице в сети Facebook под репостом публикации моего коллеги Юрия Ягольника разгорелась нешуточная дискуссия относительно того, мог ли Леонид Клименко назвать журналистов «Преступности.НЕТ» проститутками. Кто-то встал на сторону ректора, обвинив Юрия в публикации непроверенных фактов, в попытке «стравить» журналистов и Клименко.

Признаюсь, аудиозапись, на которой Леонид Клименко в присутствии студентов, трудового и преподавательского коллективов сравнил журналистов «Преступности.НЕТ» с проститутками у нас была на следующий день после того, как эта речь была произнесена самим ректором Клименко.

Тогда мы не стали ее публиковать, потому что Альма-матер и прочие сентиментальные банальности. А зря.

Теперь мы ее публикуем вместе с расшифровкой речи Клименко.

- Ви знаєте, політологи… Я сам технарь. В мене відношення до політологів, якби вони були не такі, як проститутки, то було б до них у мене відношення трошки інше. Беремо засоби масової інформації, де працюють наші випускники-політологи. Дивимося. Університет Пилипа Орлика, студенти відвідали бібліотеку імені Гмирьова, у них відбулося якесь засідання. За кожне повідомлення 1500 тисячі гривень. От є строчка на «Преступности.НЕТ», 1500 тисячі гривень. Нам як своїм, наші ученики, вони нам кажуть: «А ми вам по 750». Розумієте. Це що? Ми їх виховували. Є Альма-матер, - заявил Клименко.

Казалось бы, что история могла бы на этом закончиться, но она получила свое продолжение.

И если в первый раз выпад Леонида Клименко в сторону ПН можно было списать на его эмоциональное состояние и мы надеялись, что он жалеет о сказанном, то после описанного Юрой Ягольником стало понятно, что ситуация плачевнее, чем казалась на первый взгляд.

Я не могу понять, чем так возмущен Леонид Клименко. Ведь любой студент первого курса факультета экономических наук возглавляемого ним вуза скажет, что а) любой труд должен быть оплачен, б) цена – это совокупность затрат и чистого дохода (наша цена не исключение). Предлагая 50% скидку вузу, мы отбрасывали доход издания, оставляя только определенную затратную часть. По сути, в минус. Как по мне, отличное предложение, которое мы можем сделать не многим. Но Леонид Клименко считает иначе… Наверное, потому что технарь.

Во всей этой ситуации мне искренне жаль моих преподавателей, работающих на кафедре политических наук. Ведь, по сути, ректор публично выразил свое отношение к результатам их труда, и тем усилиям, которые они для этого приложили. Надеюсь, ему стыдно будет смотреть им в глаза. Хотя бы до следующего бенефиса о проститутках, политологах и «Преступности.НЕТ».

P.S. И что касается проституции. Как по мне, этот термин более применим к человеку, сменившему несколько политических партий, человеку, который делал почетными профессорами своего вуза политических оппонентов, позируя с широкой улыбкой в объективы. Особенно ярко это видно по фото, опубликованному ниже. Многие помнят, при каких условиях Николай Круглов был удостоен этого почетного звания.

«Спасал вуз», - скажете вы.

А может себя?