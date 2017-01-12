На Николаевщине неизвестные вырубили 474 дерева в лесополосе

В Первомайском районе Николаевщины неизвестные вырубили 474 дерева в лесополосе, расположенной возле железнодорожного перегона «Каменный Мост – Конецполь».

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Вырубку деревьев 5 января обнаружили железнодорожники во время обхода территории. По подсчетам, государству нанесен материальный ущерб на общую сумму почти 700 тысяч гривен.

По факту случившегося начато уголовное производство по статье 246 Уголовного кодекса Украины («Незаконная порубка леса»). Полиция просит граждан, которые стали свидетелями указанных преступлений, или владеют информацией, полезной для следствия, обратиться в Первомайский отдел полиции по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция разыскивает злоумышленников, незаконно вырубивших 53 акации.