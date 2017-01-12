«Суд дал старт»: украинцы смогут сохранить номер при смене оператора

Услуга переноса номера при смене мобильного оператора станет доступной украинцам уже с апреля 2017 года.

Об этом свидетельствует решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, сообщает пресс-служба «Эс Ай Центр».

Киевский апелляционный хозяйственный суд 11 января подтвердил решение хозяйственного суда Киева, который признал заключенным договор между Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) и «Эс Ай Центр» на внедрение услуги переноса номеров при смене оператора (MNP) в Украине.

Таким образом с 11 января 2017 договор между УГЦР и «Эс Ай Центр» считается заключенным.

В компании сообщили, что таким образом приступили к реализации проекта по внедрению системы MNP в Украине. Услуга MNP, согласно утвержденному плану, заработает не позднее 6 апреля 2017 года.

Реализация проекта обойдется компании «Эс Ай Центр» в 39,6 млн гривен.

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