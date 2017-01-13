«Какой бизнес, такая и ярмарка», - Сенкевич об организации Нового года в Николаеве

Городской голова Николаева Александр Сенкевич уверен, что отсутствие достойной организации Нового года является результатом нежелания бизнеса сотрудничать с городской властью.

Об этом он заявил 12 января в рамках встречи торгового представителя Посольства Франции в Украине Алексиса Струве с представителями николаевских IT-компаний, передает интернет-журнал «NikLife».

Так, Сенкевич выступил с желанием начать уделять больше своего времени для бизнеса и признался, что уже «немножко начинает «освобождаться» от работы под названием «городской голова».

- Когда меня спрашивают, почему у нас такая ярмарка, я отвечаю: «Какой бизнес, такая и ярмарка». «А чего у нас такая елка?» - потому что у нас дорожные компании отработали на 80 миллионов с бюджетом, не заплатили городскому голове ни копейки взятки, ни на каких уровнях. Но при этом, когда благотворительные организации к ним обращаются за помощью, чтобы украсить площадь (иллюминация и так далее), их ответ: «Спасибо, до свидания». Это называется «социально-ответственный» бизнес, - сетует он.

Также Сенкевич признался, что за прошлый год ни разу не встретился с представителями местных IT-компаний. Поэтому на сегодняшний день в этом направлении Николаев никак не развит. В пример он привел город Львов, в котором на 2017 год запланировали организацию новой «айтишной» инфраструктуры. Исходя из этого, мэр призвал объединить усилия власти и представителей бизнеса ради дальнейшего развития IT-сферы.

Напомним, ранее сообщалось, что на празднование Нового года в 2018 году мэр Николаева Александр Сенкевич хочет потратить 5 миллионов гривен, так как праздник на главной площади города в этом году ему не понравился.