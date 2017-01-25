«Это ряд непростых уголовных производств», - в прокуратуре обещают в этом году дать результаты по «Мультику»

Прокуратура Николаевской области в 2017 году обязательно покажет результаты по расследованию уголовных производств в отношении Михаила Титова, которого Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко летом 2016 года называл "криминальным авторитетом" и "теневой властью в Николаеве".

Об этом во время пресс-конференции 24 января заявил заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило.

- Когда мы будем готовы говорить о первых результатах, более-менее обоснованных, то мы вас уведомим. В рамках этого производства есть некоторые вопросы, связанные с тайной досудебного расследования – это раз, во-вторых, деятельностью самих следственных органов. Работа ведется, но освещение ее в полном объеме в настоящий момент может помешать самому досудебному расследованию. Результаты в этом деле будут однозначно. О сроках я говорить не буду, потому что это ряд уголовных производств, они не очень простые. Они, прежде всего, предусматривают документирование. Для того, чтобы объявить лицу о подозрении, нужно задокументировать и в дальнейшем нормально направить в суд и получить приговор. Это кропотливая работа, и поверьте, в некоторых случаях она исчисляется даже не неделями и не месяцами. В этом году результаты будут – это однозначно, - заявил Степан Божило.

Напомним, как уже сообщалось, летом 2016 года глава ГПУ Юрий Луценко поставил первым и основным заданием нового прокурора Николаевской области Тараса Дунаса доведение уголовных производств, касающихся «криминальных авторитетов», до полной реализации и суда.

Во время представления Тараса Дунаса коллективу прокуратуры Николаевской области 1 июля 2016 года Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Николаевской области нет украинской власти, а управляет всем в регионе криминальный авторитет Михаил Титов по прозвищу «Мультик» и его бизнес-партнеры.