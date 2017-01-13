Позиция Леонида Клименко относительно моей публикации

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В своей предыдущей публикации я написал о том, что ректор ЧНУ имени Петра Могилы назвал журналистов интернет-издания «Преступности.НЕТ» проститутками

Леонид Клименко
В своей предыдущей публикации я написал о том, что ректор ЧНУ имени Петра Могилы назвал журналистов интернет-издания «Преступности.НЕТ» проститутками.

Сегодня на редакционную почту пришло письмо от Леонида Клименко, в котором он высказал свою позицию относительно написанного мной.

В ходе дискуссии мы пришли с ним к договоренности, что я публикую его позицию, он же, в свою очередь, зачитает перед студентами-политологами мою. 

Я выполняю свою часть обязательства, публикуя ниже без изменений пришедшее письмо, хотя мне есть, что ответить на его ключевые моменты.

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