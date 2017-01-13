«Скажите, пожалуйста»: Чего ожидать от николаевской медицины?

Программа «Скажите, пожалуйста», инспектировала уже достаточно много сфер социальной жизни николаевцев – от общественного транспорта до уличной торговли.

По просьбе своих зрителей ведущая программы Светлана Махничева решила выяснить, как работает украинская медицина после реформы, насколько свободно можно получить помощь в случае экстренной необходимости, и насколько легко и быстро стало попасть к доктору.

Что из этого вышло – смотрите в очередном выпуске программы «Скажите, пожалуйста»!

Напомним, в предыдущем выпуске программа подводила итоги года с мэром Николаева Александром Сенкевичем.