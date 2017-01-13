Господин «соврамши» или что необходимо знать о Порошенко

Президент Украины есть гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, обеспечения национальной безопасности государства, гарантирования прав и свобод человека и гражданина. Серьезные обязанности и серьезный уровень. Но это по Конституции. А в жизни президент приехал в Николаев открыть спортзал...

Соответствует ли чиновник Порошенко занимаемой должности? Не будем чрезмерно требовательны к человеку, использовавшему случай и неожиданно ловко занявшему высшую чиновничью должность в стране. Давайте подойдем к Порошенко с его же лекалами и его же масштабом.

Во время выборов в 2014г. он лично подписался под рядом лозунгов:

Обеспечу полную перезагрузку власти. Вместо перезагрузки использовались «договорняки». Менее одиозных представителей предыдущего режима включили в избирательный список Блока Петра Порошенко, более одиозных «регионалов» собрали в Верховной Раде во фракцию «Воля народа» а на местах в партию «Наш Край».

Должна произойти децентрализация власти. Исполнительная власть в областях будет принадлежать не назначенным сверху «губернаторам», а исполкомам, сформированных облсоветами, избранными людьми. В реальности, в 2016г. в Николаеве попытка облсовета вернуть делегированные облгосадминистрации («губернатору») в 2000-2010гг. полномочия депутатам напоролась на ожесточенную критику одного из общественных советников Порошенко, который расценил возврат полномочий как узурпацию власти областным советом.

Возможность свободно путешествовать в Европу даст скорейшее введение безвизового режима с ЕС в течение уже первого года моего президентства. Без комментариев.

Реформировать правоохранительную систему (суды, милицию, СБУ, прокуратуру) - значит, создать предпосылки успешности всех изменений, в том числе и в экономике. Только независимый суд может обеспечить защиту прав и свобод и неприкосновенность собственности, что важно для притока в страну инвестиций. Вероятно продавливание на должность Генерального Прокурора Украины Юрия Луценко, человека без какого-либо профильного юридического образования и есть та самая реформа…

Количество налогов следует сократить, ставки - уменьшить, все офшоры - перекрыть. Prime Asset Partners Limited – на оффшорную компанию Порошенко это требование не распространяется. Intraco Management Ltd – компания зарегистрированная на ТОП- менеджера компании «Рошен» – Зайцева.

По налогам и сборам следует отметить, что добавился военный сбор с каждого работающего…

Еще на достаточно длительное время сохранить систему упрощенного налогообложения для малого и среднего бизнеса. Создать свое дело, взять ответственность на себя - это тоже жить по-новому. В реальности изменения в законодательстве коснулись в первую очередь мелких частных предпринимателей, которые с 01 января 2017г. будут платить ежемесячные отчисления в независимости от того, работают они в данный момент или нет.

Жить честно! Осознание, что предлагать и давать взятку так же аморально, как ее требовать и брать. Утверждение в качестве своего рода национальной идеи нетерпимости к коррупции. «Деньги передавал у себя непосредственно Порошенко в администрации президента…» (из интервью народного депутата Украины Александра Онищенко о подкупе президентом народных депутатов Украины).

История учит: «кто не хочет кормить свою армию, тот кормит чужую» или «хочешь мира - готовься к войне». Времена неоправданного пацифизма прошли. Укрепление обороноспособности страны должно стать общенациональным делом, делом всех и каждого.О вкладе Петра Алексеевича в укрепление экономики и обороноспособности, правда Российской Федерации лучше всего сказал В.Путин - "То же самое касается и наших иностранных инвесторов, в том числе и украинских инвесторов. Петр Алексеевич Порошенко является одним из таких инвесторов, имея в виду, что он является собственником достаточно крупного предприятия в Липецкой области - фабрики "Рошен", - подчеркнул Путин.

Собственно предвыборные обещания Порошенко на следующих президентских выборах, безо всяких изменений может взять себе любой из кандидатов, ведь ничего из них не выполнено за 3 года его президентства и нет ни единого намека, что до конца срока что то будет выполнено…

Реальные возможности Порошенко в сравнении с установленной им же самим планкой оказались заметно слабее, например, в Николаеве это открытие спортзала для фехтовальщиков построенного за бюджетные деньги (не деньги инвесторов, не деньги частных лиц) строительство которого началось еще при режиме Януковича…

Нужен нам на президентской должности «ловчила» или человек с государственной позицией и государственными подходами? Задайте себе этот вопрос перед голосованием на ближайших президентских выборах!