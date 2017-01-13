Проститутки, избирательные наказания и оскорбления студентов в Могилянке

У многих людей, в связи с некоторыми событиями в николаевской Могилянке, возник вопрос: а почему 65-летний руководитель лучшего николаевского вуза сражается со студентами? Как непосредственный участник всех событий, предлагаю окунуться в вир всей проблемы.

Примерно год назад, я – студент-политолог 2-го (на то время) курса ЧНУ им. Петра Могилы, вместе со своими друзьями-одногруппниками решили обратиться к ректору университета Леониду Павловичу Клименко с одной единственной просьбой – установить прибор для кипячения воды в корпусе, где учатся политологи, историки и международники (корпус расположен отдельно от главного корпуса, где столовая – зимой, например, чтобы сделать чай/кофе, тебе сопутствует очень долгий процесс). Ректор в устной форме нам разъяснил: денег нет (но вы держитесь). Мы разочарованно приняли это как данность.

Верх цинизма и лицемерия предстал пред нами, когда через несколько месяцев в Могилянке проводили ремонтные работы к приезду Президента Порошенко. Позже ректор объяснил нам эту ситуацию: «Вы же когда гостей зовете, дома убираете?». Убираем, конечно, но и в дерьме всё время не живем. Почему на одноразовый приезд Президента деньги есть, а на студентов – нет никогда?

Такая ситуация нам показалась возмутительной. А подогревали все это трещины в стенах нашего корпуса, на которые тратить деньги даже к приезду Президента отказались. Плюс еще ветхие разваливающиеся окна, включение отопления ближе в 1-му декабря, отсутствие современного оборудования: однажды мы попросили у ректора интерактивную доску, так как один полуразваленный проектор на факультет из 20 групп – слишком мало (наше предложение встретили со смехом и в дальнейшем проигнорировали). В добавок начался новый учебный год, и мы – бюджетники – платили ежегодный взнос в размере 2 тысяч гривен за «додаткові навчальні послуги». Куда реально идут эти деньги – вопрос. А некоторым приходится платить еще и за общежитие по 400 гривен в месяц. И что же получают взамен жители общежитий?

В октябре студенческая коллегия посетила одно из общежитий Могилянки, где обнаружила просто ужасные условия жизни студентов. Фотоснимки всего этого мы опубликовали в нашем авторском сообществе в «ВКонтакте». Один из николаевских новостных сайтов эти фото опубликовал.

На следующий учебный день нас вызвали «на ковер» в кабинет ректора. Там Леонид Павлович устроил нам разбор полетов: как же мы посмели опубликовать эти фотографии? Кто нам давал на это право? Кроме того, нас обвинили в отработке заказа депутата из «Опоблока» Олега Солтыса, с которым университет многие годы судится из-за помещения одного из корпусов. Более того, всех политологов ректор тогда обозвал «проститутками», а нас именовал своим авторским ругательством – «предерасты». По неведомым причинам главными проститутками оказались журналисты издания «Преступности.НЕТ».

На следующий день ректор решил наладить контакт со студентами – организовал встречу в читальном зале, где было порядка 50 студентов, проректоры, деканы, преподаватели. Но наладить контакт не получилось – массовое мероприятие превратилось в привселюдное унижение меня и моих друзей, которые якобы «нагло опорочили имя университета» (когда выложили те самые фотографии общежития). По случайности, тогда на встрече оказались журналисты одного из николаевских сайтов, записавшие всё мероприятие на диктофон. Они любезно предоставили запись слов ректора о том, что мы – предерасты, а остальные политологи, во главе с журналистами «Преступности.НЕТ» – проститутки.

И если бы мы тогда шуму не наделали, отопление вовремя нам бы не включили (по традиции), ни о каком ремонте корпуса и речи бы не было, и проектор бы нам не починили на следующий день после беседы (хотя до этого он месяцами был в ремонте).

Ректор долго искал повода нас как-либо наказать. Но мы студенты не самые худшие – на пары ходим регулярно, долгов нет, учимся хорошо. Леонид Павлович брался закрывать наш корпус в 9:00, не пускал опоздавших политологов на пары, вынес выговоры студентам с пропусками (за что против нас некоторые из этих самых студентов изрядно ополчились). Но повод все-таки нашел.

10 января мы впервые вышли на учебу в новом году. На большой перемене покушать в столовой не удалось (кто учился в Могилянке, тот видел огромнейшие очереди). Пошли на пару физкультуры, традиционно для первой в триместре пары послушали технику безопасности и пошли покушать в столовую. Там встретили ректора, стоявшего в очереди позади нас. Леонид Павлович не поинтересовался, почему мы не на паре. Ну и ладно.

На следующий день наш декан заставляет нас писать объяснительные по поводу нашего «прогула» пары. Мы написали, всё разъяснили и спустя два часа ректор вынес нам выговоры (для студента это наказание в виде лишения стипендии). Вынес выговоры только нам и еще троим социологам. Как позже это объяснил Леонид Павлович: «Выговоры я назначил только тем, кого знаю лично». Все остальные студенты, сидевшие в столовой в тот злосчастный день наказаны не были! Вот такое избирательное правосудие в ЧНУ им. Петра Могилы.

После пар мы решили ознакомится с текстом выговора, но ректор предпочел поговорить с нами лично. Очередной разговор с ним отличался только одним – нас унижали в более культурной форме, нежели раньше («предерасты» куда-то исчезли из лексикона ректора).

Леонид Павлович проигнорировал наш главный аргумент из Правил внутреннего распорядка ЧНУ, где сказано, что студенты 3 и выше курсов имеют право свободного посещения лекций. Непонятно, как по-другому трактовать лекцию по технике безопасности на физкультуре.

Далее последовал длинный нудный разговор, где в очередной раз выяснилось, что политологи и вправду проститутки, но теперь ректор выделил особенных политологов-проституток: Андрей Лохматов, Андрей Сенченко и Олег Деренюга. Проститутками также был назван весь преподавательский состав кафедры политологии. Мол, воспитали студентов, которые потом пошли работать в «педин». Не могу не выделить отдельно слова ректора о том, что законы в нашей стране можно не выполнять – никто же этого не делает, вот и мы не будем.

В общем, итог: лично меня в скором времени могут лишить Стипендии Верховной Рады, которую мне дали на год за отличную учебу; за публикацию фотографий общежития меня и некоторых одногруппников могут лишить социальных выплат от государства; в Могилянке санкции применяют только к тем студентам, которые персонально не угодили ректору.

Да, студенты в Могилянке бунтуют не впервые. Это было и ранее, но почти всегда ректору удавалось выйти сухим из воды, а «провинившихся» либо лишали стипендий, либо отчисляли. Терпеть отношение на уровне «феодал-крепостные» мы не намерены. Нашу честь уже не впервые опорочили перед всем вузом. И мы не хотим сидеть в тихую и дальше, на этот раз без стипендии, ожидая возможного отчисления ни за что.

Могу еще долго говорить о проблемах университета, например, с эксплуатацией студентов ради распространения политической агитации в 2015 году, самой агитации перед выборами в стенах университета. Но даже не это причиняет мне наибольшую боль. Грустно от того, что мне известны огромные коррупционные схемы в Могилянке, которая позиционирует себя как вуз без взяток, но подтвердить эту информацию никак невозможно. Сфера образования – одна из самых коррумпированных сфер жизнедеятельности общества в Украине. И доказать, что студент «купил» оценку, а не заслужил ее устным ответом на экзамене – невозможно.

А еще очень обидно не за абстрактных политологов и даже за журналистов «ПН», которых назвали проститутками. Обидно за завкафедры Иванова Николая Семеновича, за Колисниченко Анатолия Ивановича, Левченко Олесю Александровну, Курило Вадима Евгеньевича, Бронникова Виктора Дмитриевича, Ярошенко Веру Николаевну, Чуприна Романа Вячеславовича, Громадскую Наталью Анатольевну, Колесниченко Наталью Михайловну, Лушагину Татьяну Викторовну, Соловьеву Анну Сергеевну, Шкирчака Сергея Ивановича и Орленко Марину Владимировну – прекрасных преподавателей, мастеров своего дела, мудрых наставников – которых ректор также причислил к проституткам.

P.S. Уважаемый Леонид Павлович, моя стипендия – это результат моего труда, а ваши прихоти и личная неприязнь ко мне никак не могут позволить лишать социальной выплаты от государства, а также быть поводом для отчисления. Я и мои друзья – лучшие студенты своей группы. А вы работаете на нас – на студентов. Мы заказываем у вас услуги: все бюджетники платят по 2 тысячи в год, контрактники – куда больше. Будьте добры, предоставляйте эти услуги качественно, культурно (!) и непредвзято. Иначе получается, что Могилянка – уже не лучший вуз Николаева и уж точно лишен каких-либо европейских стандартов (о чем, вы так любите говорить). И не нужно говорить, что мы поступаем «непатриотично». В данном случае, мы отстаиваем свою честь и право на достойное обучение в ЧНУ им. Петра Могилы.

P.P.S. Опережая будущие забросы в мою сторону:

1) «Ну вы же прогуляли пару! Чё ноете? Получили по заслугам!». Даже если принять тот факт, что мы прогуляли пару (хотя это не так), то это не повод для выговора и лишения стипендии.

2) «Да вы же в лучшем вузе города учитесь! Посмотрите на другие – там же разруха!». А мы не хотим смотреть на другие в Николаева. Нам с первого дня обучения рассказывают о европейских стандартах и ценностях. Вот мы и начали смотреть на европейские вузы.