Зимние покатушки и пейзажи: николаевцы показали заснеженный город сверху

В сети появилось видео, на котором николаевцы Владимир Смирнов и Дэн Лавиденко запечатлели красоту зимнего города с высоты птичьего полета.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

В видео «Немного зимнего Николаева» сняты такие городские виды на микрорайон Намыв, Центральный проспект, замерзшую река Ингул у Набережной. Также в обоих видео можно наблюдать веселые зимние покатушки николаевцев на санках с Ингульского спуска.

Второй автор предоставил возможность горожанам вновь окунуться в атмосферу праздников и снял, как горожане отметили Новый год и Рождество. В его работу вошли кадры главной елки на Соборной площади и с церемонии открытия катка возле ДК «Молодежный». Благодаря этим роликам по-новому открывается красота Николаева, который из серого и мрачного города значительно преобразился под снежным покрывалом.

Напомним, что Смирнов ранее опубликовал видео, в котором с высоты птичьего полета снял новогоднюю елку.