Николаевцам рассказали и показали, как нужно правильно падать во время гололеда

При падении на лед в первую очередь следует беречь голову, локти, колени и плечи.

Об этом в эфире телепрограммы «Новый день» рассказал президент Николаевской областной федерации боевых искусств «Красный дракон» Михаил Шелест, передает интернет-журнал «NikLife».

Так, Шелест показал, как правильно падать, как сгруппировать свое тело при возможном падении во время гололеда.

- Основные правила падения очень простые. Нежелательно биться головой. Падать только на руки. Локтями не падать, коленками не надо биться… Подбородок желательно прижимать к груди, тогда при падении мы облокачиваемся на плечи и голову не травмируем, - говорит Шелест.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели просят николаевцев быть осторожными из-за непогоды и гололеда.