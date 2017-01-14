Избранный глава НАБУ на юге Украины еще не назначен – он будет проходить проверку и полиграф

Дмитрий Руденко Конкурсная комиссия только рекомендовала к назначению директором Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины Дмитрия Руденко.

Об этом заявила пресс-служба НАБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурсная комиссия Национального антикоррупционного бюро 12 января избрала начальником Одесского территориального управления бюро Дмитрия Руденко.

Перед назначением он должен пройти специальную проверку и полиграф. По результатам проверок и на основании информации из открытых источников директор НАБУ будет принимать решение о назначении Руденко или оглашении нового конкурса.

В то же время, как сообщает Думская, ранее Руденко возглавлял Хмельницкое отделение полиции Калиновского отдела ГУНП в Винницкой области, работал следователем. У него три высших образования: два юридических и одно по специальности «Учет и аудит».

Издание отмечает, что в 2010-2011 гг, когда Руденко был начальником отдела следственного управления УМВД Украины в Винницкой области, он участвовал в уголовном преследовании правозащитника Дмитрия Гройсмана. Руденко обвинил главу Винницкой правозащитной группы в распространении порнографии и надругательстве над государственными символами. Гройсмана впоследствии полностью оправдали, но до этого он не дожил, скончавшись за неделю до оглашения приговора.

Совет Общественного контроля НАБУ хочет пригласить Руденко на заседании и поставить ряд вопросов, в том числе и относительно этой информации.

Согласно декларации, Руденко и членам семьи принадлежат три квартиры. Он и его супруга передвигаются на трех автомобилях - Тойота Камри 2006 года, Мерседес Е320 2002 года и Citroen C4 2012 года. Они хранят наличными $106 тыс.

Полномочия Одесского теруправления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую область.

Напомним, в апреле 2016 года конкурс выиграл первый заместитель начальника Одесской таможни Семен Кривонос. Позже, однако, выяснилось, что он является фигурантом уголовного производства по вымогательству и получению взятки. Кроме того, у него обнаружилось незадекларированное имущество. Из-за разразившегося скандала Кривонос отказался от должности в НАБУ, вернувшись на работу в Одесскую таможню.

В июле был объявлен новый конкурс, но и он не состоялся из-за отсутствия кандидатов, соответствующих требованиям. Нынешний конкурс, третий по счету, объявили его 1 ноября. Прием документов завершился 15 ноября.