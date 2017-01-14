ТОП-13 самых ожидаемых мировых зданий, открытие которых запланировано на 2017 год

Сумасшедшие небоскребы, эко-дома, смарт-здания и другие архитектурные сооружения с каждым годом не перестают удивлять своей продуманной конструкцией, стильным экстерьером и внутренним убранством.
Портал CNN перечислил 13 наиболее ожидаемых построек, которые, согласно планам, откроют свои двери уже в этом году: от здания вокзала по проекту культового архитектора Захи Хадид до Лувра Абу-Даби в ОАЭ.
Вокзал скоростной железной дороги Неаполь – Афрагола, Италия
LEGO House, Биллунн, Дания
Музей современного искусства Африки Zeitz Museum, Кейптаун, ЮАР
Художественный музей Лувр Абу-Даби, ОАЭ
Комплекс зданий Huangshan Mountain Village, Аньхой, Китай
Роскошный отель The Silo, Копенгаген, Дания
Арт-центр Guardian, Пекин, Китай
Музей Ив Сен Лорана в Марракеше, Марокко
Музей Blavand Bunker Museum, Блаванд, Дания
Арт-пространство Centro Botín, Кантабрия, Испания
Музей современного искусства в Джакарте, Индонезия
Стеклянный мост Чжанцзяцзе Гранд-Каньон, Китай
На короткое время мост уже был открыт для посещения в августе 2016 года, однако осенью мост закрыли, чтобы усовершенствовать стеклянное инженерное сооружение.
Жилой комплекс 520 West 28th Street, Нью-Йорк, США