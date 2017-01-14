ТОП-13 самых ожидаемых мировых зданий, открытие которых запланировано на 2017 год

Сумасшедшие небоскребы, эко-дома, смарт-здания и другие архитектурные сооружения с каждым годом не перестают удивлять своей продуманной конструкцией, стильным экстерьером и внутренним убранством.

Портал CNN перечислил 13 наиболее ожидаемых построек, которые, согласно планам, откроют свои двери уже в этом году: от здания вокзала по проекту культового архитектора Захи Хадид до Лувра Абу-Даби в ОАЭ.

Вокзал скоростной железной дороги Неаполь – Афрагола, Италия

LEGO House, Биллунн, Дания

Музей современного искусства Африки Zeitz Museum, Кейптаун, ЮАР

Художественный музей Лувр Абу-Даби, ОАЭ

Комплекс зданий Huangshan Mountain Village, Аньхой, Китай

Роскошный отель The Silo, Копенгаген, Дания

Арт-центр Guardian, Пекин, Китай

Музей Ив Сен Лорана в Марракеше, Марокко

Музей Blavand Bunker Museum, Блаванд, Дания

Арт-пространство Centro Botín, Кантабрия, Испания

Музей современного искусства в Джакарте, Индонезия

Стеклянный мост Чжанцзяцзе Гранд-Каньон, Китай

На короткое время мост уже был открыт для посещения в августе 2016 года, однако осенью мост закрыли, чтобы усовершенствовать стеклянное инженерное сооружение.

Жилой комплекс 520 West 28th Street, Нью-Йорк, США