Чехия разрешила передачу Украине останков Александра Олеся, – Порошенко

Власти Чехии дали разрешение на передачу Украине эксгумированных останков писателя Александра Олеся.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

По его словам, готовится перевозка останков в Украину уже в ближайшее время.

Напомним, в начале января стало известно, что в Чехии принудительно эксгумировали останки Александра Олеся.

Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн).

Ренту за могилу Александра Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся.