Мощный заряд человечности

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Высокие и прекрасные человеческие чувства против глупости, жестокости и низменности человеческого стада

В моём сознании уже очень давно запечатлён  яркий и незабываемый сюжет рассказа О.Генри «Дары волхвов».

И вот сейчас,  прослушивая аудиокниги   https://sweetbook.net/iskateli-priklyucheniy-rasskazy-o-genri , я в очередной раз просто потрясён этим  ярким и незабываемым рассказом. Как будто бы прочитал его в первый раз.

Прочтите или прослушайте этот рассказ. Не имеет значения -  первый или в сотый раз 

И получите свой Рождественский подарок -.мощный  заряд доброты и человечности.

Рождественские подарки. Любовь. Бедность. Самые дорогие подарки, которые когда-либо дарили люди.

Высокие и прекрасные человеческие чувства против глупости, жестокости и низменности человеческого стада.

 

«Чтобы стать умным достаточно прочитать 10 книг. Но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи».

 

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