Мощный заряд человечности

В моём сознании уже очень давно запечатлён яркий и незабываемый сюжет рассказа О.Генри «Дары волхвов».
И вот сейчас, прослушивая аудиокниги https://sweetbook.net/iskateli-priklyucheniy-rasskazy-o-genri , я в очередной раз просто потрясён этим ярким и незабываемым рассказом. Как будто бы прочитал его в первый раз.
Прочтите или прослушайте этот рассказ. Не имеет значения - первый или в сотый раз
И получите свой Рождественский подарок -.мощный заряд доброты и человечности.
Рождественские подарки. Любовь. Бедность. Самые дорогие подарки, которые когда-либо дарили люди.
Высокие и прекрасные человеческие чувства против глупости, жестокости и низменности человеческого стада.
«Чтобы стать умным достаточно прочитать 10 книг. Но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи».