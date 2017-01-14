Мощный заряд человечности

В моём сознании уже очень давно запечатлён яркий и незабываемый сюжет рассказа О.Генри «Дары волхвов».

И вот сейчас, прослушивая аудиокниги https://sweetbook.net/iskateli-priklyucheniy-rasskazy-o-genri , я в очередной раз просто потрясён этим ярким и незабываемым рассказом. Как будто бы прочитал его в первый раз.

Прочтите или прослушайте этот рассказ. Не имеет значения - первый или в сотый раз

И получите свой Рождественский подарок -.мощный заряд доброты и человечности.

Рождественские подарки. Любовь. Бедность. Самые дорогие подарки, которые когда-либо дарили люди.

Высокие и прекрасные человеческие чувства против глупости, жестокости и низменности человеческого стада.

«Чтобы стать умным достаточно прочитать 10 книг. Но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи».