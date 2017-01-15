В США впервые в истории выпустили монету, на которой изображена афроамериканская женщина

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 8 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

В США впервые в истории выпустили коллекционную 100-долларовую монету, где «Свобода» изображена афроамериканской женщиной.

Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, монета посвящена 225-й годовщине монетного двора США.

«Мы, как нация, продолжаем развиваться, и это иллюстрирует монета», - сказала начальница штаба Монетного двора Элиза Баснайт.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Хиллари Клинтон набрала достаточное число голосов делегатов партийного съезда, чтобы стать первой в истории женщиной, номинированной одной из основных партий на пост президента США. Однако победу на выборах одержал Дональд Трамп.

Александра Вязникова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество