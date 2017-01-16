Порошенко опубликовал уникальное исполнение бойцом АТО гимна Украины

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Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал видео, в котором украинский боец исполняет гимн  страны на виолончели.

«За последние годы наш Гимн стал по-настоящему народным. Исполнение украинского воина с позывным «Мартин» особенно вдохновляет – в нем вся сила духа украинского народа», – написал глава государства.

Президент напомнил, что 25 лет назад Верховная Рада утвердила музыкальную редакцию государственного гимна Украины.

Напомним, в Крыму хакеры включили гимн Украины во время конференции с Аксеновым.

Taras Leontyan

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русскийобщество