Нардеп опубликовал видео-свидетельство сепаратизма некоторых командиров Нацгвардии

Народный депутат от БПП, боец полка «Азов» Олег Петренко опубликовал видео поддержки сепаратизма со стороны некоторых командиров Национальной гвардии.
Соответствующую видеозапись нардеп опубликовал у себя на странице в Facebook.
Накануне народный депутат и лидер «Азова» Андрей Билецкий обвинил руководство Национальной гвардии Украины в коррупции и поддержке сепаратизма. Об этом Билецкий заявил в своем блоге на УП.
«Ситуация совершенно не нормальная для третьего года войны — на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, действует систематическая коррупция. Руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности нашей страны», -заявил Билецкий.
Депутат утверждает, что руководство НГУ покрывает офицеров-сепаратистов.
В заявлении названы несколько имен, которых Билецкий считает сепаратистами. Это командир центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии полковник Александр Голяков; замкомандира воинской части 3057 полковник Юрий Колмик; его заместитель майор Юрий Задерин.
Билецкий заявил, что знает офицеров Нацгвардии, которые ездят на оккупированную территорию и свободно возвращаются оттуда.
«Действует система договоренностей с врагом. И эта ситуация известна высшему руководству Национальной гвардии», — считает депутат.
Также Билецкий вскоре обещает предоставить доказательства того, что в Нацгвардии «воруют каждую третью гривну».
Он требует от президента Петра Порошенко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, министра внутренних дел Арсена Авакова и главы СБУ Василия Грицака навести порядок в Нацгвардии.