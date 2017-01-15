Нардеп опубликовал видео-свидетельство сепаратизма некоторых командиров Нацгвардии

Народный депутат от БПП, боец полка «Азов» Олег Петренко опубликовал видео поддержки сепаратизма со стороны некоторых командиров Национальной гвардии.

Соответствующую видеозапись нардеп опубликовал у себя на странице в Facebook.

Накануне народный депутат и лидер «Азова» Андрей Билецкий обвинил руководство Национальной гвардии Украины в коррупции и поддержке сепаратизма. Об этом Билецкий заявил в своем блоге на УП.

«Ситуация совершенно не нормальная для третьего года войны — на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, действует систематическая коррупция. Руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности нашей страны», -заявил Билецкий.

Депутат утверждает, что руководство НГУ покрывает офицеров-сепаратистов.

В заявлении названы несколько имен, которых Билецкий считает сепаратистами. Это командир центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии полковник Александр Голяков; замкомандира воинской части 3057 полковник Юрий Колмик; его заместитель майор Юрий Задерин.

Билецкий заявил, что знает офицеров Нацгвардии, которые ездят на оккупированную территорию и свободно возвращаются оттуда.

«Действует система договоренностей с врагом. И эта ситуация известна высшему руководству Национальной гвардии», — считает депутат.

Также Билецкий вскоре обещает предоставить доказательства того, что в Нацгвардии «воруют каждую третью гривну».

Он требует от президента Петра Порошенко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, министра внутренних дел Арсена Авакова и главы СБУ Василия Грицака навести порядок в Нацгвардии.