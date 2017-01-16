В России полиция прервала спектакль из-за сцены самоубийства: актрису и режиссера задержали

В Санкт-Петербурге полиция прервала спектакль Театру.doc из-за сцены самоубийства героини.

Об этом сообщил художественный руководитель театра Михаил Угаров на своей странице в Facebook.

Были задержаны режиссер Всеволод Лисовский и актриса Марина Карлишеева.

По словам руководителя театра, задержанных позже отпустили и спектакль продолжился.

Согласно сценарию спектакля, актриса, стоя на балконе, угрожала самоубийством. Полицейские, патрулировавшие улицу, задержали женщину, чтобы предотвратить суицид.

Как сообщают в описании на сайте театра, действие спектакля «Неявные воздействия» происходит не на сцене, а в городском пространстве. Спектакль может проводиться на улице, в заброшенном доме или в метро. Зрителям сообщают место проведения спектакля уже после приобретения билетов.