«Заготовки дров не было», - фирма, обрезавшая деревья в николаевском парке «Народный сад»

Руководители николаевского ООО «Терра Ника», которое занималось обрезкой деревьев в парке «Народный сад» (бювш. Парк Петровского) в декабре 2016 года по заказу Департамента ЖКХ Николаевского городского совета, уверяет, что, обрезая деревья, они не заготавливали дрова, а убирали только больные и находящиеся в аварийном состоянии деревья.

Об этом заявили учредители фирмы Алексей Гламазда и Максим Кузьменко, отправив письмо со своей позицией на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Напомним, как ранее сообщалось, жители Николаева возмутились тем, что в парке «Народный сад» обрезали множество деревьев и кустарников, при этом оставляя всего лишь столбики от стволов. Позднее выяснилось, что ы деревьев в парке «Народный сад» (бывший парк Петровского) в канун Нового года в Николаеве производилась по указанию Департамента ЖКХ Николаевского городского совета созданной только летом 2016 года фирмой «Терра Ника».

По словам учредителей этого предприятия, ООО «Терра Ника» занимается предоставлением ландшафтных услуг населению с 2014 года, хотя как юридическое лицо была зарегистрирована только летом прошлого 2016 года.

«О степени квалификации ее специалистов николаевцы могут судить по ампельному озеленению: в Каштановом сквере, где появились красивые декоративные растения с гибким стеблем, которые красиво смотрятся в подвесных вазонах, и такие же конструкции с цветами на кольце в районе автовокзала. «Терра Ника», несмотря на свою не столь уж долгую официальную деятельность, уже известна своими инициативами городским властям. Ее специалисты принимают активное участие в городских конкурсах и тендерах. В частности, они участвовали в разработке проекта реконструкции Соборной площади, предложили проект благоустройства территории перед горисполкомом, но понравившуюся идею разработчиков отложили до следующего сезона. То есть, утверждает Максим Кузьменко, Департамент ЖКХ заключал договор с фирмой, которая себя уже зарекомендовала в сотрудничестве с городом», - говорится в письме.

В свою очередь, Алексей Гламазда, договор с их фирмой Департамент ЖКХ заключил только в конце ноября.

«Заготовки дров не было, мы не промышленное предприятие. Наши специалисты убирали только больные деревья и те, которые находились в аварийном состоянии, проредили кустарники. Много деревьев было высажено почти вплотную к забору, ветви, нависали над трамвайными проводами. Пришлось эти ветки обрезать. Мы даже не все деревья, что по документам допускалось, снесли. По акту нужно было 50 деревьев убрать, тех акаций, которым уже по 40-50 лет, мы столько не тронули. Некоторые деревья были повреждены насекомыми, что тоже требовало нашего вмешательства», - заявил он.

По словам учредителей фирмы, их упрекают в том, что они делали обрезку деревьев зимой.

«Даже 30 декабря мы провели в парке. Но деревья нужно обрезать в период спячки – с осени до весны, когда нет движения соков. Мы работали в сжатые сроки и неподходящих условиях, но соблюдали все условия, прописанные в договоре. Все наши действия контролировал представитель службы экологии из Департамента», - резюмировал Максим Кузьменко.

Стоит отметить, что ответа на вопрос, куда после кронирования деревьев фирма увозила обрезанные ветви и стволы деревьев, редакция «Преступности.НЕТ» от учредителей фирмы «Терра-Ника» не получила.

Напомним также, что известный николаевский эколог Олег Деркач в комментарии «Преступности.НЕТ» заявлял, что для обрезки деревьев существуют определенные временные рамки, когда это можно делать, а также нормативы по кронированию зеленых насаждений. В Николаеве же, по его словам, кто-то зарабатывает на продаже дров из городских деревьев, получая при обрезке деревьев вал древесины.