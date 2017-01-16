«Покупка трудового стажа и отмена всех надбавок»: Кабмин обнародовал основные положения пенсионной реформы

Министр социальной политики Андрей Рева очертил контуры будущей пенсионной реформы.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитии.

Соответствующий законопроект правительство намерено подать на рассмотрение Верховной Рады в марте, а вступить в силу закон должен в июле.

Рева рассказал детали пенсионной реформы во время разговора с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше.

Проект предусматривает уменьшение страхового стажа. Сейчас действует норма, в соответствии с которой тем, кто достигнет пенсионного возраста с 1 января 2021 года, пенсии будут платить, только если у них не менее 20 лет страхового стажа и 30 лет общего. По мнению министра, это приведет к тому, что лишь 8% украинцев будут претендовать на пенсию. Согласно проекту пенсионной реформы, страховой стаж будет снижен до 15 лет с 1 января 2018 года. Министр утверждает, что, таким образом, уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение.

При этом будет предоставлена возможность купить себе 15 лет страхового стажа. "Эта сумма составит около 130 тысяч гривен: по 704 гривны за каждый месяц умножается на 15 лет", - сказано в сообщении.

Также может быть прописано, что тот, кто претендует на пенсию, не может одновременно работать.

Предполагается, что пенсии будет платить не только Пенсионный фонд. В его ведении останутся пенсии по возрасту. Пенсии по инвалидности и пенсии по потере кормильца будет выплачивать Фонд социального страхования.

Среди тех, кому положены пенсии по выслуге лет, останутся только военнослужащие. Выслуга остается постоянной – 25 лет, однако единый социальный взнос с зарплат должен будет уплачиваться в двойном размере. По замыслу авторов пенсионной реформы, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из государственного бюджета, после 60-ти – из Пенсионного фонда.

Также в планах предусматривается отмена всех надбавок.

"Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году... Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как и после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд. Кроме того, важно еще и побудить украинцев отказаться от порочной привычки думать, что государство за них должно все решить, а заставить осознать, что будущее каждого в его руках", - заявил Рева.

В сообщении Минсополитики о повышении пенсионного возраста не упоминается.

Напомним, накануне здание "Экономическая правда" опубликовало новые требования Международного валютного фонда к Украине, которые необходимо выполнить для получения следующих траншей.

До конца марта 2017 года Верховная Рада должна утвердить пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017; для женщин - на шесть месяцев каждый год, начиная с 2021 года; в 2027 году пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин должен достигнуть 63 лет. Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Страховой стаж нужно повышать каждые на 12 месяцев каждый год и к 2036 году он должен составить 35 лет.