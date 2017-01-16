Судья ВАСУ с двумя элитными квартирами в Киеве судится за служебное жилье

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Судья Высшего административного суда (ВАСУ) Олег Голяшкин судится за служебное жилье в столице, хотя на его мать записано две квартиры в одном из самых дорогих районов Киева. 

Об этом говорится в сюжете «Наші гроші. Досудилися».

«Я приехал из Днепропетровска, жилья у меня здесь нет. Я езжу сейчас по съемным квартирам», – объясняет свои действия судья.

В декларации Голяшкина также указано, что собственного жилья в столице у него нет, поэтому судья бесплатно пользуется квартирой, принадлежащей некому Юрию Лебедеву.

Однако, по данным журналистов, в этой квартире Голяшкин не живет и после работы возвращается в жилье на Печерске. При этом пользование одной из киевских квартир, которые его мать Вера Голяшкина приобрела в 2013-2014 годах, судья в декларации не указал.

Всего семья судьи владеет как минимум 5 квартирами: двумя в столице, одной в Донецке и еще двумя в Днепропетровской области.

Напомним, ранее журналисты показали «дом-церковь» замглавы апелляционного суда Полтавской области

Роман Свиридов

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русскийобщество