Студенты как зеркало гражданского бурления

И ничего личного!

Ибо, роковое бурление, обнажив накал страстей, положительно дало старт знаковым процессам: «спискам Савченко», оживлению вокруг обмена пленными, давая надежду матерям вернуть живыми своих сыновей, а политическим деятелям и большому бизнесу позволили озвучить свои взгляды на судьбы страны, во многом несовпадающими с общепринятыми.

В том самом моменте болезненное неприятия правды Донбасса молодой частью общества, у которой не хватило терпения, смирения, живости ума досмотреть, дослушать, вникнуть и обсудить словесно события апреля-мая 2014 года на Донбассе, молодь выбрала путь демарша, и самую простую реакцию – дезертировать с поля битвы. Разумеется, общество крайне политизировано, даже в ущерб здравому смыслу…

Отступление -1: Немного о фильме «Люди, которые пришли к власти», это сухая хроника событий апреля – мая 2014 года в Донецке. Ничего примечательного в режиссуре, слабая операторская работа. Суровая историческая реальность без купюр. Без пометок – к просмотру ограничен. Таких кадров на канале 112 мелькает уйма. Мы пережили телевизионный украинский февраль 2014 года. Мои малолетние внуки сидели рядом со мной и смотрели в телеэкран. Что может нас еще поразить? Ничего!

Докудейсовская лента про «людей» - списочный фильм, утвержденный Минкультуры, вдруг в умах и глазах студентов очутилась в разряде сепаратистских. Хотя, любой трезвый ум смекнул, что показ сепаратистского фильма в университете сродни самоубийству.

Надо было бы сделать паузу и попросить читателей просмотреть этот фильм самим.

Хотя стоит отметить странный, дикий и невежественный момент, состоящий в заявлении нардепа от НФ по поводу скрытой агитации ДНР на показе «Людей..» в Сухомлинского; нардеп фильма в глаза не видел, но заяву сделать поспешил, тем самым, нанеся вред своими очень высокопоставленным однопартийцам. Ибо, сия документалка – прямая улика, указывающая на виновников кровавой бойни в Донецке. Иногда лучше промолчать и посмотреть!

Или несообразные заявления (к примеру, экс-губернаторши) по поводу политизации фестиваля, пригвоздив к «инфо/взрыву «педина» медведчуковский «Украинский выбор» в лице депутата Максима Невенчанного, компании журналистов его частного издания и экс-милиционера-общественника Пики, которые явно пришли с целью абсурдировать дискуссию на тему «Презумпция правоты полицейских», но по воле рокового стечения обстоятельств, «медведчуки» угодили в эпицентр всеукраинского скандала.

Сам-то Максим не создает всеукраинских инфо/поводов никогда, одни местечковые круги по воде, а тут свезло так свезло – «сепарская» звезда на фюзеляж. Главное, что можно еще долго рожать вокруг громкого события бесовщину провокаций и ложь. Сказывается таки Ка-Гэ- Бистская школа провокаторов старого гуру-стукача прикрытая толстым слоем шизофрении… Если собрать всю местную медведчуковскую рать, то на групповом фото будет не хватать одного живого человека – Андропова…

Отступление-2: Студенты не умеют смотреть хроникально-документальное кино?!

Комментарий профессора директора Института филологии Черноморского национального университета имени Петра Могилы, доктор филологических наук, профессора Александра Пронкевича.

- Я смотрел этот фильм… Этот фильм рассказывает о людях, которые живут на Востоке Украины, которые верят в то, что Россия их спасет, и они, руководствуясь этими мыслями, привели людей к власти, которые развязали эту страшную войну. На мой взгляд, этот фильм занимается исследованием тех процессов, как люди, руководствуясь каким-то идеями и лозунгами, сначала приводят людей к власти, а потом говорят, что те, кто пришли к власти, они за все отвечают. Тут довольно сложная история, и действительно фильм содержит откровенные выражения, которые характеризуют сознание тех людей, которые брали участие в этих различных сепаратистских движениях.

- Что касается обвинения фильма в сепаратизме, то я не вижу тут таких одномерных лозунгов, потому что если вы посмотрите этот фильм, то во второй его части появляется женщина, ее племянник погиб, и она начинает кричать, что это те, кто пришли к власти, убили моего племянника. Тут же появляются прислужники этих так называемых республик, и они ее обвиняют в том, что она провокатор, и тянут ее в какое-то здание. И я не вижу тут каких-то одномерных призывов к сепаратизму. Это фильм, который освещает конкретную проблему, показывает состояние сознания людей, которые готовы позвать к себе войну только из-за того, что их головы забиты разнообразными дурными лозунгами.

- Этот фильм попадает в среду студентов, которые вообще не умеют смотреть кино. Они не понимают, что такое кино, и это – не их вина, а их беда. Город Николаев отличается тем, что тут вообще не показывают кино. Где человек может научиться смотреть кино? Где молодому человеку можно научиться различать кино от пропаганды? И вот эти бедные и не образованные дети, студенты или преподаватели, которые точно также не смотрят кино, собрались и начали воспринимать этот фильм как пропаганду, и чем это закончилось вы знаете, - считает профессор.

- Можно выдвигать претензии к организаторам фестиваля, к аудитории, можно выдвигать претензии к разным людям, причастным к этому событию, но будет очень жаль, что из-за необразованности город Николаев снова получит такую репутацию, что тут вообще ничего нельзя показывать, и фестивали, которых не очень много в нашем городе, никому не нужны…».

Люди разучились смотреть кино? Эра девайсов убила момент познания?

Спертый воздух замкнутой правоты не способствует живой работе мозгов… ( Студенты как зеркало гражданского бурления-2)

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