Украина не имеет никаких обязательств перед МВФ по повышению пенсионного возраста, - Розенко

Правительство Украины не имеет никаких обязательств ни перед Международным валютным фондом ни перед другими партнерами относительно повышения возраста, при котором граждане могут выходить на пенсию.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Урядовый портал.

- Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими институтами, - сказал Розенко.

По его словам, продолжающееся сейчас повышение пенсионного возраста для женщин не оказывает положительного влияния на дефицит бюджета Пенсионного фонда. По данным министра, этот показатель за 5 лет вырос на 100 млрд гривен (в 2011 – 40 млрд гривен).

По мнению Розенко, увеличение бюджета ПФ связано, прежде всего, с низкими поступлениями, обусловленными низкими доходами граждан и неуплатой налогов.

Напомним, накануне здание "Экономическая правда" опубликовало новые требования Международного валютного фонда к Украине, которые необходимо выполнить для получения следующих траншей.

До конца марта 2017 года Верховная Рада должна утвердить пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017; для женщин - на шесть месяцев каждый год, начиная с 2021 года; в 2027 году пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин должен достигнуть 63 лет. Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Страховой стаж нужно повышать каждые на 12 месяцев каждый год и к 2036 году он должен составить 35 лет.