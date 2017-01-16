Первые решения парламента в новом году должны касаться децентрализации

Годами в нашей стране шли бесплодные разговоры о том, как сделать местное самоуправление реальной силой, а не «мальчиком на побегушках» у центральной власти. Сколько было написано по этому поводу трактатов, докладных записок, законопроектов - и все без толку. Только в последние годы произошел тектонический сдвиг и началась настоящая, а не декларативная передача властных полномочий на места. Горжусь, что и действующий созыв парламента сделал свой важный вклад в реформу децентрализации, приняв целый пакет законопроектов.

Сегодня в Украине около 200-т объединенных территориальных громад (19 из них в Николаевской области), которые способны оказывать качественные услуги гражданам, проживающим на их территории. Большинство из них в декабре 2016 года уже избрали новую власть. Но в процессе реализации таких коренных изменений всегда неизбежны определенные недочеты. Главное вовремя их выявить и устранить.

В самом начале нового пленарного года парламент имеет возможность это сделать. В Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов, которые призваны заполнить правовые пустоты в процессе формирования и функционирования обновленных громад. Считаю, что наш долг рассмотреть их уже 17-20 января, не откладывая это важное дело в долгий ящик.

Среди прочего, законодательные инициативы касаются собственно процесса выборов во вновь созданных громадах. Законопроект 5520 устраняет преграды для этого там, где объединения созданы по обе стороны административной границы районов. Он дает возможность корректировать границу в сторону центра объединённой территориальной громады. В декабре 10 объединений по этой причине так и не смогли выбрать новых руководителей. После позитивного голосования в парламенте, уже ничто не будет препятствовать формированию там профессиональной ответственной власти.

Существенной помощью местному самоуправлению станет предоставление общинам права присоединять к себе новые населенные пункты по желанию жителей этих городов или сел. Такой механизм предусматривает законопроект 4772. Речь идет не о расширении ради расширения, а о повышении уровня самодостаточности. Важно, чтобы громада обеспечила людям все блага для комфортной жизни: чистые улицы и дворы, зеленые парки, новые школы и больницы, инвестиционную привлекательность территории.

Наконец, третий законопроект 2489 касается кадрового наполнения управленского аппарата новых громад. Избранные управленцы должны опираться на профессиональные некорупционные кадры, иначе все труды по обновлению местной власти окажутся напрасными.

Верховная Рада уже много сделала для запуска децентрализации системы управления в стране. Остались последние шаги шлифовки законодательных норм. Поэтому призываю коллег поддержать требование профильного парламентского комитета рассмотреть законопроекты в ближайшее время. http://rada.gov.ua/news/Novyny/139299.html

От нашей оперативности напрямую зависит уровень жизни людей в тысячах населенных пунктов страны, которые нуждаются в немедленных позитивных изменениях. Все шероховатости, которые есть в законопроектах можно оперативно поправить. Главное сделать громады самодостаточными и успешными.