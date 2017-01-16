Николаевцы призвали губернатора и мэра принять участие во флешмобе по уборке свалок

В Николаеве активисты призвали губернатора Николаевской области Алексея Савченко, мэра Николаева Александра Сенкевича, а также депутатов областного и городского советов принять участие во флешмобе по уборке свалок возле Матвеевского леса.

Соответствующее видеообращение опубликовали на «Facebook»-странице «Матвеевский лес».

Напомним, ранее губернатор Савченко принял участие во флешмобе и показал свои упражнения с гирей, бросив вызов показать свои физические способности Сенкевичу и народным депутатам от Николаевщины. После этого депутаты областного и городского советов стали также публиковать в соцсетях ролики со своими физическими упражнениями.

- Возвращаем флешмоб для дела. Уважаемый губернатор, уважаемые депутаты. Мы находимся на краю Матвеевского леса. Здесь 2300 участков дачников, которые загадили всю окрестность своими свалками. Силами активных граждан две свалки в лесу были убраны.

- Передаем эстафету губернатору Николаевской области, мэру города и депутатам областного и городского советов, чтобы вы использовали все свои ресурсы, а также силу богатырскую и навели порядок, убрали свалки на территории садового товарищества Сосновое и вдоль дороги, - говорит активист Сергей Савченко.

Он также отметил, что просил у предыдущего губернатора помочь с ликвидацией свалок возле леса, но «Мерикова уже нет, а свалка еще есть».

Губернатор Савченко прокомментировал обращение активистов и, судя по всему, принял вызов.