В Симферопольском СИЗО еду заключенным приносять с клопами и тараканами, - правозащитники

В СИЗО Симферополя созданы нечеловеческие условия для пребывания крымских политзаключенных.

Об этом рассказала координатор объединения «Крымская солидарность» Гульсум Алиева.

«Дела у крымских политзаключенных без изменений. По-прежнему находятся в СИЗО, условия их содержания там нечеловеческие. Клопы, тараканы вокруг, даже в пище, которую приносят. Практически никакого медобслуживания. Больные зубы не лечат, а сразу удаляют. Грипп, простуда, высокая температура – все лечат «Парацетамолом», – рассказала она.

Правозащитница отметила, что больше всего беспокоит то, что политзаключенных отправляют в психушку на принудительную психиатрическую экспертизу.

«Что там с ними происходит? Применяются к ним какие-то насильственные действия? Вводятся какие психотропы или еще что-то? Ни в СИЗО, ни в психушку родных не пускают. На наши письма с просьбами о свидании пишут отписки, а на те же просьбы от самих политзаключенных им говорят: «Не хотите сотрудничать со следствием, не будет и свиданий». Говорить о каких-то правах и законах смысла нет, все права у тех, кто на стороне государства, а законы для них не писаны», – заявила Алиева.

Напомним, ранее правозащитники заявляли, что в тюрьмах Крыма умерли 10 заключенных, им не оказали вовремя медпомощь