Губернатор Николаевщины заставил замов и мэра принять упор лёжа на плацу

В понедельник, 16 января, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко со своими заместителями и Николаевским городским головой Александром Сенкевичем открыли отремонтированную столовую в 79-й десантно-штурмовой бригаде Николаева, а также приняли упор лежа на плацу в рамках флешмоба #22PushupChallenge.

Об этом сообщает «NikLife»

Так, в рамках торжественного мероприятия первые лица области совместно с командирами и воинами бригады выполнили на плацу в воинской части, где расположены бойцы 79-й бригады, упражнения по сгибанию-разгибанию рук в упоре лежа. Всего по условиям флешмоба необходимо было повторить упражнение по 22 раза. Примечательно, что к упражнениям присоединился и мэр Николаева Александр Сенкевич.

«Сегодня мы поддерживаем наших ребят, вернувшихся из АТО - морально. Завтра - реальными действиями: по инициативе Президента Украины создадим на Николаевщине реабилитационный центр для воинов АТО», - подписал видео у себя на странице в Facebook губернатор.

Эстафету флешмоба участники передали главам всех облгосадминистраций, депутатам Верховной Рады, а также депутатам всех уровней местных советов.

Напомним, николаевцы призвали губернатора и мэра принять участие во флешмобе по уборке свалок.