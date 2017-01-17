Нардеп Ильюк призвал депутатов Николаевского горсовета отменить повышение подомовых тарифов

Народный депутат Украины, глава Николаевской областной организации партии «Возрождение» Артем Ильюк обратился к депутатам Николаевского городского совета с призывом отменить решение исполкома горсовета о повышении подомовых тарифов сегодня на заседании сессии городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата.

Напомним, как сообщалось ранее, в понедельник, 16 января, исполнительный комитет Николаевского городского совета своим решением увеличил подомовые тарифы за содержание домов и сооружений.

– Я призываю депутатов горсовета быть слугами своего народа, подумать, к чему приведет поднятие тарифов сейчас, и отменить это нерациональное решение. В бюджете города по итогам года осталось неосвоенными 183 миллиона гривен, и еще столько же «пристроили» на скорую руку до конца до бюджетного года. Это значит, что в бюджете есть деньги, чтобы не только компенсировать зарплаты работникам ЖЭКов, но и провести ремонт и реконструкцию теплосетей, провести их изоляцию, реконструировать коллекторы, и вообще, привести жилой фонд в порядок. Прежде нужно создать людям условия, а не поднимать тариф за некачественную услугу. Поэтому я обращаюсь к депутатам – ч.9 ст.59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» гласит, что решение исполнительного комитета совета по вопросам, отнесенным к своей компетенции исполнительных органов совета, могут быть отменены соответствующим советом. ч2. ст.59 этого же закона говорит, что решение совета принимается на ее пленарном заседании после обсуждения большинством депутатов от общего состава совета. Простого большинства депутатского корпуса сегодня должно хватить, чтобы отменить решение исполкома, - заявил Ильюк.