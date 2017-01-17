В Украине начались учебные сборы резервистов

На одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва..

Об этом сообщается на странице Генерального штаба в Facebook,

В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок.

Отмечается, что к сборам привлечены более 1000 резервистов оперативного резерва из всех регионов Украины.

После прибытия резервистов их будет направлено в учебные центры, где они в течение 15 суток будут совершенствовать свои навыки в учебных подразделениях. После этого на одном из полигонов состоятся тактические учения с боевой стрельбой, которые подведут итог учебных сборов.

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что выпускников военных кафедр после призыва будут отправлять в АТО только добровольно.