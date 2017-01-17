Губернатор Савченко пообещал создать реабилитационный центр для участников АТО

Глава Николаевской областной государственной администрации планирует создать реабилитационный центр для участников антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом Савченко заявил во время встречи с военнослужащими 79-й отдельной аэромобильной бригады, сообщает пресс-служба ОГА.

- По инициативе Президента Украины в Николаевской области будет создан реабилитационный Центр для воинов, вернувшихся из АТО. Это обязанность государства заботиться о своих воинов, которые ценой собственной жизни защитили и продолжают защищать сейчас мир и спокойствие, - сказал глава Николаевской ОГА.

Планируется, что в реабилитационном центре воинами АТО будут работать врачи, психологи, спортсмены-паралимпийцы и тренеры. В центре будет спортзал с современным оборудованием, которое позволит разрабатывать конечности, а также комнаты отдыха и релаксации.

- Поддержкой воинов АТО - это комплексная работа нашей команды, - подчеркнул Алексей Савченко.

Идея создания Центра возникла во время проведения в Николаеве соревнований среди инвалидов АТО «Игры патриотов».

Напомним, в День ВСУ губернатор Савченко отправился поздравить побратимов в зоне АТО и передал им свой арсенал оружия.