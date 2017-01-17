Депутаты Николаевского горсовета создали комиссию, которая проверит обоснованность подомовых тарифов

Депутаты Николаевского городского совета создали рабочую группу, которая проверит, насколько обоснованы новые тарифы на услуги по содержанию домов и придомовой территории.

Такое решение было принято в ходе сессии городского совета.

В рабочую группу вошли по 2 депутата от каждой фракции городского совета: Наталья Манзюк и Олег Солтыс («Оппозиционный блок»), Сергей Карцев и Сергей Кантор («Наш край»), Елена Киселева и Евгений Рымарь («Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Федор Панченко и Александр Репин («Самопомощь»).

Согласно решению, на протяжении 10 рабочих дней будут изучать вопрос, связанный с приведением тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории к экономически обоснованному уровню. После этого она предоставит свои выводы, насколько обоснованным и целесообразным было изменение квартплаты.

Кроме того, члены рабочей группы должны решить вопрос того, каким образом городская власть сможет помочь социально незащищенным горожанам.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что исполком Николаевского горсовета утвердил повышение подомовых тарифов.