Свидетельства выдают в роддоме, заработали 19 Бюро правовой помощи – в юстиции Николаевщины подбили годовые результаты

Роман Возняк Во вторник, 17 января, начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк провел пресс-конференцию по итогам работы ведомства в 2016 году.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам руководителя областного управления юстиции, их ведомству удалось совершить все запланированные мероприятия, которые значительно реформировались за минувший год. Так, Возняк отметил, что ряд функций юстиция передала органам местной власти. К примеру, от юстиции с 1 мая перешли функция регистрации недвижимого имущества и бизнеса.

Кроме того, управление юстиции продолжает проводить расширение проекта предоставления бесплатной юридической помощи населению. С 1 сентября 2016 года на территории Николаевщины начали свою работу 19 бюро правовой помощи.

Возняк также отметил, что теперь существует возможность подачи электронных документов и сокращено количество необходимых для регистрационных процедур документов. В частности, в режиме онлайн гражданам и бизнесу возможно проводить некоторые процедуры с помощью «Кабинета электронных сервисов».

Одним из наиболее востребованных нововведений, по словам главы николаевской юстиции, является выдача свидетельства о рождении ребенка уже в роддоме. Таким образом оформляется каждое четвертое подобное свидетельство. Не менее популярными среди граждан стали обращения через веб-портал «Обращения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния». Возняк отметил, что теперь в Николаеве также действует проект «брак за сутки» и, по его мнению, такая возможность станет популярной среди николаевцев. Еще на Николаевщине было внедрен новый сервис – электронный апостиль.

В управлении также отмечают о важности внедрения системы административного опротестования решений регистраторов. Для упрощения предоставления услуг в сфере госрегистрации общественных формирований заявления можно подавать также через Бюро правовой помощи и через Центры предоставления административных услуг.

Напомним, Кабинет министров расширил пилотный проект по упрощенной процедуре регистрации брака (за 1 сутки) на 8 украинских городах, среди которых и Николаев.